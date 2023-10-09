بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر

تغطية صحفية: " مقـــاوم بجرافة ثقيلة يقتحم حاجز للاحتلال ويوثق عمليته عبر البث المباشر في مدينة الخليل". pic.twitter.com/8SND7vQX9G
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2023
تغطية صحفية: " مقـــاوم بجرافة ثقيلة يقتحم حاجز للاحتلال ويوثق عمليته عبر البث المباشر في مدينة الخليل". pic.twitter.com/8SND7vQX9G
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وفق التصعيد بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين في أسرع وقت، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة.