بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وفق التصعيد بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين في أسرع وقت، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة.