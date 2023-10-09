ثمانية شهداء بينهم فتاة في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مسجد ومنزلين في قطاع غزة

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن طيران الاحتلال قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطىء، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين.

وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الاسرائيلي قصف منزلا دون سابق انذار يعود لعائلة فياض بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

وتجدر الاشارة الى ان طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقد قصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق انذار، كما دمر ثلاثة مساجد بشكل كامل منذ بدء العداون على قطاع غزة.