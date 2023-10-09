الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

ثمانية شهداء بينهم فتاة في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مسجد ومنزلين في قطاع غزة

2023-10-09 | 01:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ثمانية شهداء بينهم فتاة في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مسجد ومنزلين في قطاع غزة
ثمانية شهداء بينهم فتاة في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مسجد ومنزلين في قطاع غزة

استُشهد ثمانية فلسطينيين بينهم فتاة فجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مسجد في مخيم الشاطئ، ومنزلين في دير البلح وتل الزعتر وسط وشمال غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن طيران الاحتلال قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطىء، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين.

وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الاسرائيلي قصف منزلا دون سابق انذار يعود لعائلة فياض بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

وتجدر الاشارة الى ان طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقد قصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق انذار، كما دمر ثلاثة مساجد بشكل كامل منذ بدء العداون على قطاع غزة.

مقالات ذات صلة
ثمانية شهداء بينهم فتاة في سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على مسجد ومنزلين في قطاع غزة

عربي و دولي

طوفان الأقصى

غزة

احتلال

شهداء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الصحة في غزة: 436 شهيدا في القطاع بينهم 91 طفلا و61 سيدة وإصابة 2271 جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لافروف: يجب وقف التصعيد الفلسطيني- الإسرائيلي فورا والوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة
06:28

لافروف: يجب وقف التصعيد الفلسطيني- الإسرائيلي فورا والوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وفق التصعيد بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين في أسرع وقت، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة.

06:28

لافروف: يجب وقف التصعيد الفلسطيني- الإسرائيلي فورا والوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وفق التصعيد بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين في أسرع وقت، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023