"طوفان الأقصى" في يومها الثالث.. مئات القتلى الاسرائيليين واشتباكات مستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال

فقد دخلت عملية "طوفان الاقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.

وفي هذا الاطار اعترف جيش الاحتلال ان قواته ما زالت تقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب قطاع غزة.

وفي السياق تجددت الاشتباكات بين جنود الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مستوطنة سديروت، وأفادت القناة 12 في كيان الاحتلال أن المواجهات تدور قرب مفترق جيفيم وسط البلدة.

كما اعلنت وسائل اعلام عبرية عن استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال و عناصر "حماس" في ثلاثة مواقع بمستوطنات عالوميم ونيريم وسديروت، واعلنت اذاعة جيش العدو ان قرارا اتخذ باخلاء 25 مستوطنة و"كيبوتس" في غلاف غزة.

كما اعترف جيش الاحتلال بسقوط 700 قتيلا إسرائيليا منذ فجر السبت، ونشر قائمة جديدة بأسماء 16 من جنوده قتلوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بينهم ضابط في وحدة النخبة برتبة مقدم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق، فيما اشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الى تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000.

وفي سياق متصل تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة حيث شنت سلسلة غارات مكثفة على مواقع شمالي القطاع وعلى الشريط الساحلي وذلك جوا ومن البحر، واعلن جيش الاحتلال إنه قصف الليلة أكثر من 500 هدف "إستراتيجي "في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الإحتلال إن طائرات سلاح الجو أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من ألف طن من القنابل على غزة.