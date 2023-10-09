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عربي و دولي

"طوفان الأقصى" تطيح بالشيكل الاسرائيلي الى ادنى مستوى منذ أعوام

2023-10-09 | 02:42
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&quot;طوفان الأقصى&quot; تطيح بالشيكل الاسرائيلي الى ادنى مستوى منذ أعوام
"طوفان الأقصى" تطيح بالشيكل الاسرائيلي الى ادنى مستوى منذ أعوام

هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي في تعاملات اليوم مع دخول عملية "طوفان الاقصى" التي اطلقتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" يومها الثالث.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.54% إلى 3.9054 الشيكل ، وقبل ذلك سجلت العملة 3.9581 شيكل، وهو أدنى مستوى في نحو 8 سنوات بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

كذلك سجلت عملة كيان الاحتلال تراجعا أمام نظيرتها الأوروبية، وصعد سعر صرف اليورو بنسبة 1.14% إلى 4.1164 شيكل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء انخفاض عملة كيان الاحتلال كرد فعل للسوق على عملية "طوفان الأقصى".

وقبل إطلاق العملية كان الشيكل عند أضعف مستوياته في 2023، في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يواجهها الكيان بسبب خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

الى ذلك اعلن البنك المركزي في كيان العدو عن نيته بيع العملات الأجنبية بقيمة 30 مليار دولار لمحاولة السيطرة على الشيكل.

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عربي و دولي

الشيكل

طوفان الاقصى

فلسطين

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