الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مدرسة للاونروا في غزة

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قصف الاحتلال الإسرائيل الذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تأوي مئات الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "ندين القصف الوحشي الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تأوي مئات المواطنين الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، ونعتبرها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وجددت الوزارة إدانتها لـ"المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل ضد المنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم".

ودعت "العالم والدول والجهات الأممية المختصة لمراقبة جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من المجتمع الدولي الذي سارع بإعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني مجازر بشعة تحت شعار ما يسمى الدفاع عن النفس".