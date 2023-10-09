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وزارة الصحة الفلسطينية: نناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في غزة
2023-10-09 | 07:23
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وزارة الصحة الفلسطينية: نناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في غزة
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