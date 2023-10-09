بلدية كريات شمونة تطلب من سكانها الإسرائيليين دخول الملاجئ حتى إشعار آخر

إحسان عطايا لـ"الجديد": التهويل بإقتحام غزة هو جنون صهيوني كرد على الضربة التي تعرض لها

إحسان عطايا لـ"الجديد": التهويل بإقتحام غزة هو جنون صهيوني كرد على الضربة التي تعرض لها

إحسان عطايا لـ"الجديد": التهويل بإقتحام غزة هو جنون صهيوني كرد على الضربة التي تعرض لها

إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية

إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية

إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية

ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا لـ"الجديد": لم نر على مدار احتلال فلسطين مشاهد كالتي نراها في طوفان الأقصى والعدو في حالة صدمة