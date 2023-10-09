الرئيس الفلسطيني يطلب التدخل الأممي لمنع "حدوث كارثة إنسانية في غزة"

ميقاتي من نيويورك لـ "الجديد" : كان هناك حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكنت أشكو له ويرد وينعي لي وفيما يتعلق بأحداث عين الحلوة وأخبرته بأن ما حدث مرفوض ويجب أن يتم وضع حد له