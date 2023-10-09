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ولي العهد السعودي يبلغ محمود عباس بأن المملكة ستواصل دعمها للفلسطينيين
2023-10-09 | 16:04
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ولي العهد السعودي يبلغ محمود عباس بأن المملكة ستواصل دعمها للفلسطينيين
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إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
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مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023
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07:24
كيف يبدو المشهد عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ؟ .. لمتابعة البث المباشر:
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"الجديد" تواكب الاجواء في منطقتي كفرشوبا ومزارع شبعا ... لمتابعة البث المباشر:
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