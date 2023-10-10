حماس: ندعو أحرار العالم للنفير تضامناً مع شعبنا ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية يوم الجمعة المقبل "جمعة طوفان الأقصى" يومًا للنفير العام في "العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته، يومًا لحشد التأييد والدعم والمشاركة، يومًا لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، يومًا لإظهار حبّنا لفلسطين والقدس والأقصى، يومًا للفداء والبطولة والتضحيّة، ونيل الشرف في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرَّسول الأمين".