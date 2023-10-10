مادورو: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قرار إسرائيل فرض حصار كامل عليه، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكر أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة".



وقال: "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر بيانا، قرأناه بعناية، بيانا تحذيريا وتنبيهيا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".



أضاف: "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لنظام فصل عنصري جديد".



وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فورا لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".