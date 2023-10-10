بالفيديو- مع انتهاء مهلة "القسام".. رشقات صاروخية على عسقلان

كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين pic.twitter.com/sY2695ZLXX
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 10, 2023
كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين pic.twitter.com/sY2695ZLXX
القناة 14 العبرية: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على ناقلة جند مدرعة في ناحال أفيفيم وسقط بالقرب منها ولا يوجد إصابات
اطلاق دفعة مكثفة من الصواريخ من قطاع غزة على عسقلان مع انتهاء المهلة التي منحتها القسام لإخلائها