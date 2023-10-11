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عربي و دولي

تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير

2023-10-11 | 02:08
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تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير
تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير


أعلن مطار لوتون اللندني تعليق الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى إلى انهيار جزئي في أحد مرائبه، كما افادت وكالة "فرانس برس" .
وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية الذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها :"إن سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر اليوم ".
اندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء امس في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة "إكس": "إنّ خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى"، مضيفة :"أن الحريق أسفر عن جريح سادس لكن إصابته كانت طفيفة وقد تم علاجه في الموقع".
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مطار لوتون

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