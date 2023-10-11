نتنياهو ​وبيني غانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ

وتم الإتفاق على هذه التفاصيل أيضاً :
- سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء، وزير الجيش ورئيس معسكر الرئيس ، بالإضافة إلى اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر. مراقبين في مجلس إدارة الحرب.
- نيابة عن معسكر الرسمي ، سيتم إضافة خمسة وزراء بدون حقيبة إلى الحكومة السياسية الأمنية (أحدهم كمراقب): بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت ووزيران آخران. وهذا طوال مدة الحرب.
- سيتم حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.
- لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. سيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب.