نتنياهو ​وبيني غانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ

وتم الإتفاق على هذه التفاصيل أيضاً :

- سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء، وزير الجيش ورئيس معسكر الرئيس ، بالإضافة إلى اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر. مراقبين في مجلس إدارة الحرب.

- نيابة عن معسكر الرسمي ، سيتم إضافة خمسة وزراء بدون حقيبة إلى الحكومة السياسية الأمنية (أحدهم كمراقب): بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت ووزيران آخران. وهذا طوال مدة الحرب.

- سيتم حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.

- لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. سيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب.