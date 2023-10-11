بوتين عن إرسال حاملة الطائرات الأميركية : هل سيقصفون لبنان أم لإخافة شخص ما.. فهناك أشخاص لم يعودوا خائفين

وأشار بوتين إلى "أنني لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟ أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".

كما أعلن الرئيس الروسي، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، أنّ "موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الجانبين، فنحن نؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية".

وأعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات للمنطقة كدعم لتل أبيب.

تدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.