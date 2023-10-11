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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف باتجاه شواطئ خان يونس وغزة
زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف باتجاه شواطئ خان يونس وغزة
الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب
الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب
جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في غزة أمس
جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في غزة أمس
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2023
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الجامعة العربية : انسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيفاقم العنف
2023-10-11 | 11:33
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الجامعة العربية : انسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيفاقم العنف
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جيش العدو الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على 80 هدفا في بيت حانون في غزة خلال الليل
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إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
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