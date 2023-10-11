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قناة الجديد
2023
09:38
كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية
02:08
تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير
2023-10-10
بالفيديو - تشييع صحفيين استشهدا جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة
2023-10-10
تحية من نوال الزغبي لـ فلسطين .. هذا ما قالته
2023-10-10
رابعة الزيات تنشر فيديو مؤثر لمسنّة فلسطينية وتعلق: شدّوا بعضكم
عربي و دولي
البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر
2023-10-11 | 13:54
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البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر
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البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر
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جيش العدو الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على 80 هدفا في بيت حانون في غزة خلال الليل
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16:48
بايدن: أبلغت نتنياهو ضرورة العمل وفق قوانين الحرب
2023-10-10
اطلاق عدد من الصواريخ من الاراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الاعلى في الاراضي المحتلة
12:55
جنبلاط معلقاً على منشور الرئيس الأميركي: أنت ترى جانباً واحداً من الصورة..ماذا عن الشعب الفلسطيني وماذا عن غزة؟
15:55
جيمي جبور لـ "الجديد": الوضع في الجنوب متوتر جراء تسلل مجموعة فلسطينيين إلى شمال الاراضي المحتلة والعدو رد بقصف موقع لحزب الله وأنا ضد تحميل الحزب مسؤولية ما يحصل على الحدود
2022-12-31
ودعوا معنا آخر ليلة من 2022 بسهرة مميزة .. كل عام وأنتم بخير من "الجديد"
14:40
محمد بركات لـ "الجديد": وقاحة العدو الاسرائيلي وصلت إلى الرغبة بوضع اليد على كل الأراضي الفلسطينية وعملية طوفان الاقصى سيترتب عنها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
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بالفيديو
بالفيديو
14:51
محمد بركات : عندما يتوجه سـ ـلاح الحزب نحو "إسرائيل" فنحن نحييه .. أهل السنة وبعض المسيحيين لا يريدون دفع الثمن
14:34
ما جرى في السابع من اكتوبر هو معركة طوفان الاقصى هي ثورة حقيقية
13:00
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 11-10-2023
12:48
الجديد تواكب تطورات المشهد المسائي على الحدود اللبنانية – الفلسطينية
12:11
التغطية مستمرة... الجديد تواكب لحظة بلحظة مشهد التطورات في غزة والحدود اللبنانية الفلسطينية
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