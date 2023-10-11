بلينكن: عدد القتلى الأميركيين جراء هجمات حماس مرشح للزيادة

"الجزيرة" عن مصدر في حركة حماس لوكالة "شينخوا" الصينية : قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع "إسرائيل" وقيادي بالحركة أبلغ قطر عدم ممانعة حماس لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات