نتنياهو: أعدنا تشكيل حكومة طوارئ ونحن متحدون وجنبنا خلافاتنا

عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة لـ"الجديد": اذا حاول نتنياهو بشن حرب برية على غزة فان المعركة ستتوسع وكل الساحات ستفتح ونحن من حقنا ان نستعين بحلفائنا