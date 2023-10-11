بايدن: قولنا لإيران بوضوح "احذروا"

غياث يزبك لـ "الجديد": "النفس اللي منتنفسه بإيد حزب الله" والكل يدرك أن وزير الخارجية لا يجرؤ على الاجابة على أي سؤال من موجّه من قبل السفراء حيال المشاريع المستقبلية