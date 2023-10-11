‏بايدن: أبلغت نتنياهو ضرورة العمل وفق قوانين الحرب

ابراهيم ريحان لـ"الجديد": ما يقرر توسع الحرب من عدمها وتدخل الدول هو مسار التطور الميداني وما قاله نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط الذي لم يلقى صداه لدى الكثير من الدول