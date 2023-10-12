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عربي و دولي

بن سلمان يتلقى اتصالات من رئيسي وماكرون واردوغان... ولي العهد السعودي: لوقف التصعيد الحالي في غزة وموقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والعادل

2023-10-12 | 01:28
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بن سلمان يتلقى اتصالات من رئيسي وماكرون واردوغان... ولي العهد السعودي: لوقف التصعيد الحالي في غزة وموقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والعادل
بن سلمان يتلقى اتصالات من رئيسي وماكرون واردوغان... ولي العهد السعودي: لوقف التصعيد الحالي في غزة وموقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والعادل

تلقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالاتٍ هاتفية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت الموقف في غزة، وضرورة وقف التصعيد، وإنهاء الحصار، وحماية المدنيين.

وقد تحدث بن سلمان ورئيسي في الاتصال الذي جرى للمرة الاولى منذ استعادة البلدين العلاقات الدبلوماسية عن  "الحاجة إلى إنهاء جرائم ِالحرب ضد الفلسطينيين".

وفي الاتصال بين وأكد بن سلمان خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

 كما أكد بن سلمان على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما أكد بن بن سلمان خلال الاتصال مع ماكرون ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

واكد بن سلمان سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وكان بن سلمان تلقى اتصالاً  من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

 وأكد بن سلمان خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري/ كما شدد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

 وأكد بن سلمان خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

 كما أكد بن سلمان على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما تلقى بن سلمان اتصالاً هاتفياً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،  وأكد خلال الاتصال ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

واكد بن سلمان سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وكان بن سلمان تلقى اتصالاً  من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

 وأكد بن سلمان خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري/ كما شدد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة/

 وأكد بن سلمان خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

 كما أكد بن سلمان على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما تلقى بن سلمان اتصالاً هاتفياً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،  وأكد خلال الاتصال ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

واكد بن سلمان سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

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بن سلمان يتلقى اتصالات من رئيسي وماكرون واردوغان... ولي العهد السعودي: لوقف التصعيد الحالي في غزة وموقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والعادل

عربي و دولي

بن سلمان

غزة

اردوغان

رئيسي

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