بالفيديو - رشقة صاروخية من غزة باتجاه مستوطنة نتانيا

الرشقة الصاروخية من غزة صوب نتانيا . pic.twitter.com/FgbKPAyELf
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 12, 2023
الرشقة الصاروخية من غزة صوب نتانيا . pic.twitter.com/FgbKPAyELf
الطبيب الفلسطيني غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحية
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