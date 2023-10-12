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عربي و دولي

عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف منازل المدنيين في غزة

2023-10-12 | 02:09
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عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف منازل المدنيين في غزة
عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف منازل المدنيين في غزة

عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف منازل المدنيين في غزة

استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات فجر اليوم في العدوان الاسرائيلي الذي استهدف منزلا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة،.

وكانت طواقم الإسعاف انتشلت فجرًا جثامين 18 شهيدًا، ونقلت عددا من الجرحى إلى المستشفيات بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت خلال الليل عشرات الغارات الجوية على منازل المواطنين إضافة لقصف العديد من الأراضي الزراعية، كذلك أطلقت الزوارق الحربية مئات القذائف المدفعية على طول الطريق الساحلي غرب محافظات قطاع غزه، بالإضافة إلى قصف الدبابات عشرات القذائف الأراضي الزراعية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

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العدوان الاسرائيلي

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