الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

"مستشفيات غزة تحولت لمشارح!"... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن

2023-10-12 | 02:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;مستشفيات غزة تحولت لمشارح!&quot;... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن
"مستشفيات غزة تحولت لمشارح!"... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن

"مستشفيات غزة تحولت لمشارح!"... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إنها "على اتصال مع حماس والإسرائيليين بشأن ملف الرهائن، وذلك بصفتها وسيطا محايدا".

واضافت اللجنة اننا "مستعدون لإجراء زيارات إنسانية وتسهيل إطلاق سراح الرهائن"، موضحة أن "المستشفيات في غزة تتحول إلى مشارح بسبب توقف الأجهزة الطبية جراء انقطاع الكهرباء".

كان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أوضح أمس  أن انقطاع الكهرباء في غزة "يؤدي لأوضاع مأساوية على مختلف الأصعدة".

كما أشار إلى وجود "خسائر فادحة" في صفوف المدنيين والكوادر الطبية والصحفيين في غزة، مشدداً على أنه "لا بد من ضمان حماية المدنيين في غزة ويجب أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب" وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

مقالات ذات صلة
"مستشفيات غزة تحولت لمشارح!"... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن

عربي و دولي

غزة

مستشفيات

رهائن

طوفان الاقصى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الصحة بغزة: 1203 شهداء فلسطينيين و 5763 مصابا جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع
الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال تعلن إجلاء عشرات آلاف المستوطنين من 24 مستعمرة في غلاف غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الطبيب غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحي
04:07

الطبيب غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحي

الطبيب الفلسطيني غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحية

04:07

الطبيب غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحي

الطبيب الفلسطيني غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "الغد": الفشل الأميركي بالمنطقة أمر واقع!
Play
03:41
Play

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "الغد": الفشل الأميركي بالمنطقة أمر واقع!

"الفشل الأميركي بالمنطقة أمر واقع!" مقابلة خاصة لـ "الغد" للإعلامي عمرو عبد الحميد مع الرئيس الروسي

03:41

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "الغد": الفشل الأميركي بالمنطقة أمر واقع!

"الفشل الأميركي بالمنطقة أمر واقع!" مقابلة خاصة لـ "الغد" للإعلامي عمرو عبد الحميد مع الرئيس الروسي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023