"مستشفيات غزة تحولت لمشارح!"... الصليب الاحمر الدولي يحذر من الوضع الصحي في القطاع : مستعدون للوساطة بملف الرهائن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إنها "على اتصال مع حماس والإسرائيليين بشأن ملف الرهائن، وذلك بصفتها وسيطا محايدا".

واضافت اللجنة اننا "مستعدون لإجراء زيارات إنسانية وتسهيل إطلاق سراح الرهائن"، موضحة أن "المستشفيات في غزة تتحول إلى مشارح بسبب توقف الأجهزة الطبية جراء انقطاع الكهرباء".

كان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أوضح أمس أن انقطاع الكهرباء في غزة "يؤدي لأوضاع مأساوية على مختلف الأصعدة".

كما أشار إلى وجود "خسائر فادحة" في صفوف المدنيين والكوادر الطبية والصحفيين في غزة، مشدداً على أنه "لا بد من ضمان حماية المدنيين في غزة ويجب أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب" وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.