لحظة سقوط صواريخ من غزة على مستوطنات الاحتلال في الضفة وفيديو يوّثق المشهد

#شاهد
لحظة سقوط صواريخ من #غزة على مستوطنــ..ــات في الضفة المحتلــ..ــة pic.twitter.com/ly4gloJ8JN
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023
#شاهد
لحظة سقوط صواريخ من #غزة على مستوطنــ..ــات في الضفة المحتلــ..ــة pic.twitter.com/ly4gloJ8JN
مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني امير عبد اللهيان غيرت مسارها وعادت إلى طهران بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي
بحث السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.