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عربي و دولي

بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غربي غزة ووقوع عشرات الشهداء

2023-10-12 | 03:21
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بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غربي غزة ووقوع عشرات الشهداء
بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غربي غزة ووقوع عشرات الشهداء

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بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غربي غزة ووقوع عشرات الشهداء

عربي و دولي

الاحتلال الاسرائيلي

غزة

مخيم الشاطئ

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