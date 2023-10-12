بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في #مخيم_الشاطئ غربي #غزة ووقوع عشرات الشهداء #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/B825C93xbf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2023
بالفيديو - جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في #مخيم_الشاطئ غربي #غزة ووقوع عشرات الشهداء #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/B825C93xbf
مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني امير عبد اللهيان غيرت مسارها وعادت إلى طهران بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي
بحث السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.