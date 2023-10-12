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عربي و دولي

بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة "حولون"

2023-10-12 | 05:24
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بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة &quot;حولون&quot;
بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة "حولون"

بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة "حولون"

عربي و دولي

اختراق سيبراني

مستوطنة "حولون"

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Aljadeed
إسعاف العدو : إصابة 4 إسرائيليين اثنان منهم بحالة خطيرة في سقوط صواريخ على سديروت
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية يغادر طهران متوجها إلى بغداد اليوم ضمن جولة إقليمية للتباحث خصوصاً بشأن تطورات غزة

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