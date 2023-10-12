بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة "حولون" #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/pBYvdK06A1
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2023
بالفيديو - اختراق سيبراني لشاشات إعلان تابعة للكيان الاسرائيلي في شوارع مستوطنة "حولون" #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/pBYvdK06A1
مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني امير عبد اللهيان غيرت مسارها وعادت إلى طهران بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي
بحث السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.