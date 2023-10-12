فيديو يوثق جثامين الشهداء في غزة خارج ثلاجات الموتى بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الطبيب غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : عدد الاسرة الموجود في قطاع غزة بين 2000 سرير ومنذ العدوان الاسرائيلي حتى اليوم اصبح هناك اكثر من 5000 جريحاً والقدرة التشغيلية لغرفة العمليات اقل بكثير من عدد من يحتاجون لعمليات جراحي