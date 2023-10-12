فيديو يوثق جثامين الشهداء في #غزة خارج ثلاجات الموتى بسبب انقطاع التيار الكهربائي #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/QV78Joq9fX
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2023
فيديو يوثق جثامين الشهداء في #غزة خارج ثلاجات الموتى بسبب انقطاع التيار الكهربائي #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/QV78Joq9fX
مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": طائرة وزير الخارجية الإيراني امير عبد اللهيان غيرت مسارها وعادت إلى طهران بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي
بحث السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.