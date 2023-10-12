الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة والضفة إلى 1448 قتيلا و6868 مصابا

وكانت قد حذّرت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، من "انهيار الوضع الصّحي في قطاع غزة، نتيجة النّقص الحادّ في المستلزمات الطبية واللّوازم الخاصّة بغرف العمليّات والأدوية وأكياس الدّم".

كما أكّدت في بيان، أنّ "العدد الكبير للجرحى، يفوق حاليًّا القدرة الاستيعابيّة للمشافي في قطاع غزة"، مجدّدةً الدّعوة "وبشكل عاجل إلى المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة والأمميّة كافّة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول العالم كافّة، إلى التّدخّل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطّبيّة، خصوصًا لغرف العمليّات وأقسام الطّوارئ ووحدات العناية المكثّفة".