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كتائب القسام: قواتنا أدت وما زالت تؤدي مهامها بكفاءة عالية في إطار العملية ضد العدو الاسرائيلي
2023-10-12 | 11:43
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كتائب القسام: قواتنا أدت وما زالت تؤدي مهامها بكفاءة عالية في إطار العملية ضد العدو الاسرائيلي
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