أميركا ستوفر طائرات تجارية لإجلاء رعاياها من الاراضي المحتلة اعتباراً من الغد

مراسل "الجديد": العدو الاسرائيلي يطلق عدداً من الرشقات المدفعية باتجاه بلدة الضهيرة في مدينة صور والبلدات المجاورة لها رداً على الصواريخ التي اطلقت من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة