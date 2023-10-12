وزير خارجية الأردن: منع إسرائيل دخول المساعدات لسكان غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار لـ"وهلق شو": منذ اليوم الأول للحكومة لم يوضح رئيس الحكومة أدوار الوزارات ولا يوجد أي خلاف مع وزير المهجرين عصام شرف الدين