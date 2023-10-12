وزارة الصحة بغزة: استشهاد 1537 مواطنا وإصابة 6612 آخرين بجراح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

مصدر حكومي لـ "الجديد": الحكومة التي اكتفت بطلب تقديم شكوى الى مجلس الامن تعلم أن قرار السلم والحرب على الجبهة الجنوبية ليس على طاولة مجلس الوزراء وإنما لدى المقاومة الاسلامية