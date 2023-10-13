اليابان تجلي رعاياها من إسرائيل غدًا





أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي اليوم أن الحكومة سترسل طائرة مستأجرة غدا السبت إلى تل أبيب لإجلاء المواطنين اليابانيين، بحسب وكالة "نوفوستي" .



أضاف: "بسبب قيام تقليص شركات الطيران الرحلات الجوية من تل أبيب بما في ذلك إلى اليابان على خلفية الوضع المتوتر بين إسرائيل وقطاع غزة وبسبب التغيرات الكثيرة والقوية في الوضع هناك، أجرينا استطلاعا بين اليابانيين في إسرائيل حول نواياهم مغادرة هذا البلد. وتقرر تسيير رحلة جوية مستأجرة من تل أبيب إلى دبي في 14 تشرين الاول لإجلاء اليابانيين وضمان سلامتهم".