كتائب القسام تعلن عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية



تعلن كتائب القسام عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي.