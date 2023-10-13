عاجل
رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"
رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"
معلومات "الجديد": اتصالات اميركية ايرانية بواسطة سلطنة عمان لابقاء جبهة الجنوب اللبناني خارج النزاع
معلومات "الجديد": اتصالات اميركية ايرانية بواسطة سلطنة عمان لابقاء جبهة الجنوب اللبناني خارج النزاع
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:31
شربل سكاف : عدم وجود غاز في بئر مُعين لا يعني ان الغاز غير موجود بتاتاً في البلوك 9
06:28
مصطفى بيرم : جايين ناس من كل العالم يطردو واحد جدو وجد جدو من فلسطين .. ما هذا المنطق اللاإنساني؟
06:04
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
05:50
هكذا علق جورج وسوف على الاحداث في فلسطين
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
عربي و دولي
دوي صافرات الإنذار في عسقلان
2023-10-13 | 04:32
A-
A+
دوي صافرات الإنذار في عسقلان
مقالات ذات صلة
صافرات الإنذار تدوي في السهل الداخلي جنوبي تل أبيب
جيش العدو الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في المطلة وجاري التحقيق في التفاصيل
صافرات الإنذار تطلق في مستعمرة المطلة... ماذا في التفاصيل؟
دوي صافرات الإنذار في عسقلان
عربي و دولي
صافرات
الإنذار
عسقلان
العودة الى الأعلى
كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية بـ 150 صاروخا على عسقلان
عبد اللهيان: ندعو من بيروت الحكومات الإسلامية أن تعلن دعمها لوقف الحصار على غزة ووقف العدوان عليها
اقرأ ايضا في عربي و دولي
07:35
البيت الأبيض يرفض خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة للجنوب ويصفها بالصعبة
07:35
البيت الأبيض يرفض خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة للجنوب ويصفها بالصعبة
07:23
شركة ميتا: تمت إزالة 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية يتعلق بحماس
07:23
شركة ميتا: تمت إزالة 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية يتعلق بحماس
07:01
كتائب القسام: استهداف حشد عسكري إسرائيلي في مستوطنة بئيري برشقة صاروخية
07:01
كتائب القسام: استهداف حشد عسكري إسرائيلي في مستوطنة بئيري برشقة صاروخية
يحدث الآن
محليات
08:09
رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"
محليات
08:06
قائد الجيش بحث في الاوضاع مع وينسلاند والسفيرين الفرنسي والبابوي
محليات
08:04
معلومات "الجديد": اتصالات اميركية ايرانية بواسطة سلطنة عمان لابقاء جبهة الجنوب اللبناني خارج النزاع
زوارنا يقرؤون الآن
07:26
حشود مناصرة للشعب الفلسطيني من مختلف المناطق اللبنانية
07:51
من بيروت..حشود مناصرة للشعب الفلسطيني
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
08:09
رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"
10:19
ستيفاني عطالله حامل من محمود نصر في مسلسل كريستال.. تفاصيل جديدة تظهر إلى العلن
07:16
حشود من مناطق لبنانية مختلفة نصرة للشعب الفلسطيني في يوم النفير .. لمتابعة البث المباشر:
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
07:51
من بيروت..حشود مناصرة للشعب الفلسطيني
07:44
كيف يبدو المشهد في بلدة كفركلا؟
07:41
آخر المستجدات من بلدة الخيام الجنوبية
07:39
كيف يبدو المشهد من بلدة مروحين؟
07:26
حشود مناصرة للشعب الفلسطيني من مختلف المناطق اللبنانية
15:00
ايلي الفرزلي : فلسطين هي البوصلة الاساسية هي دائما كانت البدابة و النهاية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
08:11
فيديو لترامب ساخراً من بايدن : حزب الله أذكياء للغاية
منوعات
08:11
فيديو لترامب ساخراً من بايدن : حزب الله أذكياء للغاية
محليات
13:04
كيف يبدو المشهد المسائي على الحدود الجنوبية؟
محليات
13:04
كيف يبدو المشهد المسائي على الحدود الجنوبية؟
مقدمة النشرة المسائية
13:00
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2023
مقدمة النشرة المسائية
13:00
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2023
فن
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
فن
04:51
مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين
عربي و دولي
03:30
كتائب القسام تعلن عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية
عربي و دولي
03:30
كتائب القسام تعلن عن مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية
فن
10:19
ستيفاني عطالله حامل من محمود نصر في مسلسل كريستال.. تفاصيل جديدة تظهر إلى العلن
فن
10:19
ستيفاني عطالله حامل من محمود نصر في مسلسل كريستال.. تفاصيل جديدة تظهر إلى العلن
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023