العاهل الأردني التقى بلينكن وحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول مجاورة

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان اليوم، من أي "محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة"، بحسب وكالة "فرانس برس"