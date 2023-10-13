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عربي و دولي

إجراءات أمنية مشددة في القدس.. وإعتقال العشرات في الضفة

2023-10-13 | 05:24
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إجراءات أمنية مشددة في القدس.. وإعتقال العشرات في الضفة
إجراءات أمنية مشددة في القدس.. وإعتقال العشرات في الضفة

فرضت "الشرطة الإسرائيلية" إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسباً لتظاهرات عقب صلاة الجمعة.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أن "إسرائيل" تحظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.
ومن جهة أخرى، اعتقل جيش العدو نحو 50 فلسطينياً، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.
وتركزت هذه الاعتقالات، في محافظتي الخليل ونابلس.
وتأتي تلك الأنباء تزامنا مع التطورات العسكرية في غزة، حيث أمر جيش الإحتلال، الجمعة، سكان شمال القطاع بالرحيل إلى جنوبه خلال 24 ساعة، مما يعني نزوح أكثر من مليون فلسطيني.
وفي المقابل، دعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة إلى البقاء في منازلهم وتجاهل أوامر جيش العدو.
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المسجد الأقصى

فلسطين

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