"لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه".. منظمة الصحة العالمية: إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة "مستحيل"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه "من المستحيل" إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر جيش الإحتلال بإخلاء المنطقة.