"لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه".. منظمة الصحة العالمية: إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة "مستحيل"
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه "من المستحيل" إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر جيش الإحتلال بإخلاء المنطقة.
وأوضح المتحدث بإسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف أنه "في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه"، مضيفاً أن "وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت منظمة الصحة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة".
من جهته، قال المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة إن الطواقم الصحية تعمل منذ 7 أيام لم تغادر مواقعها رغم الإستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.
وأضاف: "المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، نناشد كافة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان".
ونقل المتحدث بإسم جيش العدو جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بياناً إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريباً.
وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة جيش الإحتلال الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقاً: "كخطوة إنسانية من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، نحو وادي غزة، الذي يعد منطقة معروفة وواضحة لدى الجميع".