بوتين: إذا شنت إسرائيل عملية برية في غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو غير مقبول
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من أن شنّ إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى "خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين"، بحسب وكالة "فرانس برس".
أضاف :"إن استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة، الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء، أن روسيا مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء".
و أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اليوم في عاصمة قرغيزيا بشكيك، بأنه يتعين علينا "البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى"، بحسب وكالة"نوفوستي".