بوتين: إذا شنت إسرائيل عملية برية في غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو غير مقبول

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من أن شنّ إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى "خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين"، بحسب وكالة "فرانس برس".