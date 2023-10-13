"لا تعودوا غزة أصبحت ساحة معركة".. نص المنشور الذي ألقاه جيش الإحتلال على سكان القطاع

مع إرتفاع حدة التصعيد في قطاع غزة وسط ترجيحات لإتجاه جيش العدو نحو الهجوم البري، أبلغ الأخير سكان القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب.

وجاء في نص البيان الذي ألقاه جيش الإحتلال على سكان القطاع: "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة".

وأضاف البيان:

"- من أجل أمنكم وسلامتكم، عليكم ألا تعودوا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل الجيش الإسرائيلي.

- يجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في مدينة غزة.

- ممنوع الإقتراب من الجدار الأمني وكل من يقترب يعرض نفسه للموت".