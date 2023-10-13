الخارجية الفرنسية: على كل الأطراف ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

معلومات "الجديد": وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تزور بيروت في جولة على دول المنطقة وتشمل تل أبيب،عمان،القاهرة تأكيداً على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام