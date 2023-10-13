الأمين العام للأمم المتحدة: يجب فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لأهالي غزة

الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي من السعودية لـ "الجديد": الأهم هو إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة وهذه أول أزمة تواجهها إيران والسعودية معاً كما أن هذه الأزمة ستؤثر على الاقليم