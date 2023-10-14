مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

وقد نص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي على وقف "فوري" لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منددا بشدة "بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهابية".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة "نحن مقتنعون بأن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية كما كان يُفترض أن يفعل منذ فترة طويلة".

وأشار نيبينزيا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية على مشروع القرار بين بعض الدول الأعضاء.

كما حمّل السفير الروسي الولايات المتحدة "مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط"، منتقدا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لغضها الطرف عن هجمات القوات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة".

كما تحدث ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بحذر عن مشروع القرار اثر الاجتماع المغلق.

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "ظهر مشروع القرار قبل دقيقتين فقط من دخولنا اجتماع المجلس".

وأضافت "أعتقد أنه بالنسبة لأمر على هذا القدر من الأهمية، وقد رأينا كم أزهقت من أرواح. نحن بحاجة إلى وقت للتشاور، وللتشاور الجاد".

كما تحدث السفير الصيني تشانغ جون عن "ظهور إجماع بشأن المخاوف الإنسانية"، مضيفا "نحن منفتحون على كل الجهود التي من شأنها أن تساعد في وقف إطلاق النار وخفض التوتر".

وأكد وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن "البرازيل ستواصل العمل عن كثب مع كافة الوفود بهدف التوصل إلى موقف موحد للمجلس بشأن الوضع".