بالفيديو - الآلاف يتظاهرون في نيويورك تنديداً بالعدوان الاسرائيلي على غزة ودعماً للفلسطينيين

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من تايمز سكوير، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

ودعا المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب ومن خلفيات متنوعة، متوشحين الكوفية، إلى "تحرير فلسطين" واتهموا الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إبادة جماعية".

وفي السياق قالت الأستاذة ليز زكريا، البالغة من العمر 43 عاما "أنا قلقة للغاية، يجب أن يتوقف كل هذا"، مضيفة أن "المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين".

وكتبت على لافتات كثيرة دعوات لإنهاء "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لإسرائيل. كما هتف المتظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وقالت لائبة فايز (21 عاما) "من واجبي، ليس فقط بصفتي مسلمة، بل كإنسان أيضاً، أن أتظاهر مع الجميع ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني". وأضافت "لا أحد يدرك مدى الدمار الذي ألحقوه بهؤلاء الأبرياء".