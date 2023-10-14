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كتائب القسام: قصفنا حشودا لقوات الاحتلال في جفار عام شمال شرق غزة برشقة صاروخية
2023-10-14 | 03:42
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كتائب القسام: قصفنا حشودا لقوات الاحتلال في جفار عام شمال شرق غزة برشقة صاروخية
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