عبد اللهيان: رغم استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة فان قادة المقاومة وقواتها لديها امكانيات عالية ويتمتعون بروح عالية ايضاً والمقاومة وضعت نصب اعينها كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات

عبد اللهيان: في حال توسيع نطاق الحرب او فتح جبهات جديدة او وقف لاطلاق النار فان المقاومة هي من تقرر ذلك وفي حين التوصل الى وقف جرائم الحرب للعدو الصهيوني فان المقاومة هي من تحدد الشروط وتعلن عن ذلك