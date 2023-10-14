عبد اللهيان: نظراً للسيناريوهات التي وضعها حزب الله فإنّه في حال اتخذ قرار التدخل في المعركة سينتج زلزال كبير ضد الكيان الصهيوني

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه في اختراق مُسيرة الأجواء الإسرائيلية

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه في اختراق مُسيرة الأجواء الإسرائيلية

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه في اختراق مُسيرة الأجواء الإسرائيلية

مراسلة "الجديد": النواب السنة خلال اجتماعهم أجمعوا على دعم غزة وأهلها إلاّ أنهم اختلفوا على تقييم الأوضاع عند الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة