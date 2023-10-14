أ. ف.ب نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية: الرياض تعلق محادثات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

أ. ف.ب نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية: الرياض تعلق محادثات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي